Установлен новый рекорд кассовых сборов для хорроров

За первый уик-энд лента собрала 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Картина более чем удвоила достижения фильма "Паранормальное явление 3", заработавшего 52,6 миллиона за первые выходные в 2011-м.
"Оно" также установило рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия "Монстры на каникулах" 2015 года.
Лента Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.
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