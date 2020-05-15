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Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов ведут бюджет раздельно, сообщает Rambler.
“Успехом нужно гордиться”: Собчак рассказала о своем бюджете
© Itar-Tass / Scanpix

Собчак и Богомолов, как сообщал “Рамблер”, поженились в сентябре. Вчера журналистка рассказала, что еще в самом начале отношений заявила режиссеру о намерении сохранить финансовую независимость, и того это устроило.

Она упомянула, что порой все-таки делает совместные покупки с мужем. В пример она привела приобретение вещей, необходимых для дома. По словам Собчак, романтические вечера оплачивает исключительно Богомолов. Она добавила, что неплохо зарабатывает, плохо разбирается в финансовых вопросах и привыкла к роскошной жизни.

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“Если ты добился успеха, им нужно гордиться”, — отметила она.
В апреле Собчак объявила о покупке доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке — группе компаний (ГК) “Монерон”.

Она упомянула, что эта ГК является системообразующим предприятием, а ее выручка превышает 23 миллиарда рублей(287 759 000 млн евро). Несколько дней спустя журналистка сбежала с интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, в ходе которого они обсуждали это событие.

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