Недавно Успенский вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. 9 августа его состояние резко ухудшилось. Врачи предложили ему госпитализацию, но писатель решил остаться дома.
Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он придумал популярных персонажей - Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.
Он был одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня", а также радиопрограммы об авторской песне "В нашу гавань заходили корабли", получившей в 2000 году премию ТЭФИ.
В 2010 году он получил премию для детских писателей имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".
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