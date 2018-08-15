Недавно Успенский вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. 9 августа его состояние резко ухудшилось. Врачи предложили ему госпитализацию, но писатель решил остаться дома.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он придумал популярных персонажей - Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.

Он был одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня", а также радиопрограммы об авторской песне "В нашу гавань заходили корабли", получившей в 2000 году премию ТЭФИ.

В 2010 году он получил премию для детских писателей имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".