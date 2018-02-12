Как пишет "Федеральное агентство новостей", Дружинина, приглашенная в передачу Урганта "Смак", заметила, что Ургант давно перерос "Елки" и должен попробовать что-то новое. "Так что жду вас в новых "Гардемаринах", напишем какого-нибудь интересного персонажа", - сказала режиссер во время кулинарного шоу на Первом канале.

Однако осчастливленный предложением ведущий после некоторого размышления все же отказался. "Где вы видели исторических персонажей с такой внешностью и ростом, как у меня... В такой роли я буду выглядеть смешно", - посетовал он, а затем выразил желание поработать с Дружининой над более современным проектом.

Напомним, съемки четвертых "Гардемаринов" должны были начаться осенью 2016 года, однако были отложены из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны государства. На днях режиссер вновь подняла вопрос об отказе со стороны Фонда кино и обвинила чиновников в безответственности.

"Четыре года назад я показала наш проект фонду. Сценарий был принят как один из лучших. Мы получили деньги - пять миллионов - на предподготовительный период. Отчитались о каждой потраченной копейке и о проделанной работе. Чтобы приступить непосредственно к съемкам и завершить их, я просила 60 миллионов рублей. Это совсем не много для исторической картины, в которой будут два сражения - морское и сухопутное, где будут и лошади, и корабли. И мы получили отказ! Без всяких объяснений - все решалось тайным голосованием", - цитирует Дружинину "Мир новостей".

По ее словам, большинство членов попечительского совета Фонда готово было поддержать ее проект, однако "один человек" убедил коллег в том, что "Гардемарины" - это не кассовое кино.

Приводя аргументы в пользу картины, Дружинина раскрыла несколько подробностей относительно сюжета. Так, она рассказала, что Корсаку предстоит на корабле "Десна" прийти на выручку Александру Суворову во время русско-турецкой войны 1787 - 1792 годов. А его сын влюбится в дочку Анастасии Ягужинской.

Ранее сообщалось, что действие нового фильма Светланы Дружининой будет происходить в 1787 году. По сюжету гардемарины помогут полководцу Александру Суворову одержать победу над турками, а Екатерина II объявит о присоединении Крыма к России. Премьера была запланирована на 2017 год.

Роли сыграют актеры, знакомые зрителям по предыдущим "Гардемаринам": Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Татьяна Лютаева, Ольга Машная, Кристина Орбакайте. Одну из ролей может сыграть Дима Билан.

Первая картина трилогии Дружининой - "Гардемарины, вперед!" - вышла в 1988 году. Фильм был снят по роману Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы". В 1991 году вышла картина "Виват, гардемарины!" Замыкали трилогию "Гардемарины-3".