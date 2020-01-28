Ургант остриг волосы и извинился за шутку о Христе

"Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", - сказал Ургант в самом начале первого выпуска программы после 3-недельной паузы. По словам ведущего, это не являлось запланированной акцией по глумлению над христианскими ценностями.

Он также ответил на обращение с призывом завести на него уголовное дело. "У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор", - прокомментировал обращение Ургант. Однако он отметил, что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для нового руководителя надзорного ведомства. На требование лишить его российского гражданства ведущий заявил о том, что по Конституции РФ, этого нельзя сделать или же в Основной закон необходимо внести изменения.

Ургант подчеркнул, что цель юмористической программы - развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они также затрагивают и религиозные вопросы. По его мнению, в работе не стоит опасаться использовать все, что связано с религией, чтобы не делать ее табуированной, закрытой темой.

У православных активистов вызвал чувство возмущения коллаж, который иллюстрировал появление на свет американского актера Николаса Кейджа. С точки зрения активистов, изображение пародировало икону о рождении Иисуса Христа. В том же выпуске передачи, вышедшем в эфир 7 января 2020 года, французский актер Жерар Депардье сравнил Христа с поросенком.