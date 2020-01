Ургант остриг волосы и извинился за шутку о Христе

View this post on Instagram

Статьи по теме: Ивана Урганта обвинили в оскорблении чувств верующих. Православные активисты требуют лишить его гражданства

Иван Торопыжкин пошёл на работу!

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Jan 21, 2020 at 1:12am PST