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Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фотографии своих дочерей.
Ургант опубликовал редкие фото своих дочерей
© Sputnik / Scanpix

На первом снимке запечатлены сидящими на диване жена шоумена Наталья Кикнадзе и 4-летняя Валерия. "Девочки!" - написал в подписи к публикации Ургант. В комментариях к посту интернет-пользователи сошлись во мнении, что младшая дочь Кикнадзе и Урганта похожа на мать телеведущего.

На втором фото изображена 12-летняя Нина в белой футболке и штанах цвета хаки. "Худшая реклама генетического теста", - с иронией отметил Ургант, имея в виду, что на соответствующем снимке старшая дочь кажется копией отца, и их родственная связь очевидна без каких-либо тестов.

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Худшая реклама генетического теста.

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Jul 12, 2020 at 7:32am PDT

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MK.ru
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