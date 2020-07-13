Ургант опубликовал редкие фото своих дочерей

На первом снимке запечатлены сидящими на диване жена шоумена Наталья Кикнадзе и 4-летняя Валерия. "Девочки!" - написал в подписи к публикации Ургант. В комментариях к посту интернет-пользователи сошлись во мнении, что младшая дочь Кикнадзе и Урганта похожа на мать телеведущего.
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На втором фото изображена 12-летняя Нина в белой футболке и штанах цвета хаки. "Худшая реклама генетического теста", - с иронией отметил Ургант, имея в виду, что на соответствующем снимке старшая дочь кажется копией отца, и их родственная связь очевидна без каких-либо тестов.
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Худшая реклама генетического теста.
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