"Умру через 3 месяца": сраженная раком Яковлева довела зрителей до слез

Актриса Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге. Согласно kp.ru, 61-летняя артистка, которая в течение двух последних лет отчаянно борется с раком, на днях обратилась к поклонникам, пригласив их на свое финальное выступление

«Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают», — подчеркнула она.

Согласно источнику, на мероприятие многие зрители пришли с цветами, а уже по его окончании заполненный зал «взорвался» аплодисментами. Саму актрису подобная реакция публики растрогала до слез.

«Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной. Руководство ДК говорило, что не стоит. Ведь люди на дачах. Я сказала Андрею Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!» — сказала она.

Ранее звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» заявила, что собирается вернуться на сцену, чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение самостоятельно. «Я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать», — заявила артистка, добавив, что врачи дали ей три месяца жизни.

Актриса также рассказала, что в этом вопросе ее поддержала подруга — драматург Татьяна Москвина, написавшая основу для спектакля «Две женщины и лейтенант».

«Таня Москвина специально для меня написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант», чтобы я играла, когда самочувствие позволяет. Трое актеров на сцене, у меня главная роль. Это премьерный спектакль», — объяснила Яковлева.

Как известно, о страшной болезни актриса поведала всей стране еще в конце мая в эфире передачи «Привет, Андрей!».

«Моей дочке позвонили и сказали: «Забирай маму из больницы, осталось всего лишь три месяца». И стало так страшно! Так страшно! Ведь умирать не хочется», — рассказала она.

Кроме того, Яковлева тогда призналась, что испытывала тяжесть на душе, так как ей не с кем было поговорить о происходящем и хотелось узнать «сколько осталось?»

«Профессор, которая вытащила меня сказала «Нет, у тебя, конечно, все очень страшно в твоем диагнозе. Но давай бороться». А потом наступила жесткая депрессия, которой у меня никогда не было, — сказала она. — И куда кидаться, с кем поговорить? С врачами лечащими? Не поговоришь, потому что они загружены этой страшной писаниной — некогда поговорить с человеком. Они пишут-пишут-пишут-пишут… У них есть только пять минут, чтобы с тобой поговорить».

Недавно Яковлева также стала гостьей программы Малахова, посвященной ушедшей из жизни певице Жанне Фриске, у которой в свое время тоже был диагностирован рак. В ходе шоу актриса среди прочего призналась, что в последнее время все обстоятельства выступают против нее: сначала она поссорилась с подругой, затем последовало предательство близкого человека, имя которого она раскрывать не стала.

«Он поступил не так, как нужно. Говорят, нужно обязательно всем все прощать. А после этого поступка очень близкого человека я вообще с ним постараюсь не общаться. И все перевернулось в моей жизни от этого предательства и этого непонимания, когда я очень просила кое-что», — сказала артистка.

Говоря о самой Фриске, она вспомнила, как узнала о популярной певице.

«Знаете, когда я это имя узнала, услышала, и стала смотреть группу? Я работала в крупном международном аэропорту, а люди, когда работают на транспорте – в аэропортах, авиакомпаниях, или на железной дороге, — они не смотрят телевизор, им некогда. У нас был корпоратив новогодний – летчики, безопасники… Какая-то певичка поет. Говорю: «Господи, мужики, кого бы вы сейчас хотели?» Они — хором: «Жанну Фриске!», — поделилась Александра.

Вместе с тем она поблагодарила Малахова за приглашение на съемки, подчеркнув, что человек, принимающий таблетки для онкобольных, живет тогда, «когда его обожают, когда его любят, когда ему аплодируют, когда на него смотрят любящими глазами».