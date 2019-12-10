"С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни", — цитируют издания заявление менеджера группы Мари Димберг.
Известно, что Фредрикссон несколько лет боролась с раком мозга, диагностированным ей в 2002 году. В 2009 году она вернулась на сцену, но спустя 7 лет была вынуждена вновь покинуть сцену по состоянию здоровья, отменив юбилейный тур Roxette в честь 30-летия группы. "Как ни печально, но мои гастроли позади, - написала тогда певица, обращаясь к поклонникам, - но я хочу выразить огромную благодарность нашим фанам, которые были с нами все эти годы".
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