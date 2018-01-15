Известно, что ее тело обнаружили в номере лондонского отеля. Как сообщается в официальном заявлении представителей певицы, она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи.
"Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время", - говорится в заявлении.
Долорес О'Риордан получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая быстро заняла первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.
В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она записала песни для саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы".
О'Риордан 20 лет прожила в браке с бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, у супругов родились трое детей.
Проблемы со здоровьем
В 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Британию и США.
Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.
В декабре О'Риордан написала на своей странице в "Фейсбуке", что чувствует себя хорошо и что недавно исполнила несколько песен на празднике журнала Billboard в Нью-Йорке.
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