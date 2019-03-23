Умерла певица Валентина Дворянинова

«Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время», — сказала Диктович.
Прощание с Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория. Причины смерти певицы не уточняются.
Дворянинова родилась в городе Дятьково Брянской области в 1928 году. Когда семья певицы переехала в Тбилиси, она занималась пением в детском ансамбле Тбилисского дворца пионеров, а затем поступила в музыкальное училище в Одессе. После переезда в Москву Дворянинова поступила в музыкальное училище при консерватории. Выступала в Большом театре в составе хора, была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема, а позднее — Москонцерта.
Дворянинова была первой исполнительницей колыбельной песни «Спят усталые игрушки», которая звучит в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
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