Как заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев, исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга.

"Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

Певица получила широкую известность благодаря песне "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма "Дни Турбиных" ("Целую ночь соловей нам насвистывал..."), "Полынь", "Добрая сказка".

"Мы встречались на моем 80-летии, в июле прошлого года. Как всегда на ее лице была неповторимая улыбка, глаза ярко горели. Сложно найти настолько доброжелательного человека, как она. Никогда ничего плохо от Людмилы не слышала. Видите, как она скромно от нас ушла!", - сказала о Сенчиной певица Эдита Пьеха.