Как заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев, исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга.
"Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.
Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.
Певица получила широкую известность благодаря песне "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма "Дни Турбиных" ("Целую ночь соловей нам насвистывал..."), "Полынь", "Добрая сказка".
"Мы встречались на моем 80-летии, в июле прошлого года. Как всегда на ее лице была неповторимая улыбка, глаза ярко горели. Сложно найти настолько доброжелательного человека, как она. Никогда ничего плохо от Людмилы не слышала. Видите, как она скромно от нас ушла!", - сказала о Сенчиной певица Эдита Пьеха.
ВИДЕО: Ольга Бузова представила фильм о себе любимой (1)
Телеведущая и певица Ольга Бузова , ставшая известной...
ФОТО: Полина Гагарина напугала поклонников худобой
Российская певица Полина Гагарина опубликовала...
ФОТО: Любитель пластики показал удаленные ему ребра в телеэфире (5)
Прославившийся десятками пластических операций...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (8)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (25)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (9)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...
Вильнюс отметит свой 695 день рождения (46)
25 января Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю...