Умерла мать Юрия Шевчука

Похороны матери лидера "ДДТ" состоятся 10 августа. "Завтра 10 августа в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят Фанию Акрамовну на Южном кладбище", — пояснил источник.

Известно, что Юрий Шевчук уже приехал на прощание с матерью в Уфу. Похороны пройдут в семейном кругу.