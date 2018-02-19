По словам собеседника агентства, церемония прощания с женщиной уже состоялась. "Ее кремировали полчаса назад. Мать умерла после тяжелой болезни, была парализована. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели", — подчеркнул он.

Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года. Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект "Платформа". Серебренников вину не признает. В декабре режиссера отказались выпустить за залог, равный сумме, в краже которой его обвиняют.