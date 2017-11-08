Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена, сообщает ria.ru.

Королева — дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

Как сообщается, утром 8 ноября 58-летняя Мария Королева ушла из дома к врачу, так как в последние дни жаловалась на высокую температуру и простуду, а через час ее без сознания в подъезде нашла дочь.

Вместе с соседями она перенесла женщину на лавку и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть Королевой, сообщает «СтарХит».

В среду, 8 ноября на телеканале «Россия 1» должен выйти выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, где она встретилась со своим грузинским братом. Передачу снимали неделю назад.

Людмила Гурченко - выдающаяся российская актриса театра и кино, эстрадная певица, режиссёр, сценарист, писатель. Наиболее известна по картинам: «Карнавальная ночь» (1956), «Девушка с гитарой» (1958), «Старые стены» (1973), «Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать дней без войны» (1976), «Пять вечеров» (1978), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Любовь и голуби» (1984).

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года.