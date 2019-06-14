Умерла актриса, сыгравшая в сериале "Богатые тоже плачут"

Как сообщают местные журналисты, в последние годы Эдит боролась с онкологией. Впрочем, точная причина смерти пока не называется.

В фильмографии Гонсалес такие известные на постсоветском пространстве сериалы (были одними из первых, которые шли на телевидении СССР), как «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза», «Золотая клетка».