Че Йын Хи умерла на 92-м году жизни. На родине в Южной Корее она прославилась еще в 50-х годах прошлого века. Она начала карьеру с роли в фильме "Новая присяга" и на протяжении 20 лет была одной из главных кинозвезд страны. Одним из ее фанатов был Ким Чен Ир - сын тогдашнего правителя Северной Кореи Ким Ер Сена и отец нынешнего руководителя - Ким Чен Ына.
В 1978 году по приказу Ким Чен Ира спецслужбы организовали ее похищение. Во время визита в Гонконг Че Йын Хи обманом заманили в лодку, отвезли на северокорейский корабль, а там обкололи транквилизаторами и, как утверждает The Daily Mail, не кормили восемь дней - до самого Пхеньяна.
Ким Чен Ир был страстным поклонником ее таланта. Он также похитил (или убедил - обстоятельства неясны) ее мужа присоединиться к ней в Пхеньяне и снимать для него высокохудожественное кино. Для своих любимцев он не жалел ничего: например, когда в одной из картин нужно было показать железнодорожную катастрофу, он выписал настоящий локомотив, набитый динамитом. А когда для другой сцены понадобилась ветреная погода, над съемочной площадкой кружил вертолет.
Вместе с мужем Че Йын Хи представляла северокорейское кино на мировых кинофестивалях, где ее всегда сопровождала свита из охранников-надзирателей. В мемуарах она написала, что, возвращаясь в КНДР, постоянно плакала и думала, что ничего этого бы не случилось, не будь она актрисой. В 1985 году она приезжала в Москву и получила на кинофестивале в столице СССР премию за свой фильм "Соль".
Актриса и ее муж смогли бежать из плена лишь в 1986 году, выехав из Пхеньяна на Берлинале. Они укрылись в посольстве США в Вене, где их приветствовали словами: "Добро пожаловать на Запад". В США Че Йын Хи прожила более десяти лет, а в 1999 году вернулась на родину в Сеул.
После войны и разделения страны на север и юг Северная Корея выкрала более 500 граждан Южной Кореи и с десяток японских подданных - солдат, представителей интеллигенции и простых рыбаков. Случай Хи остается наиболее резонансным.
Че Йын Хи похоронят в Сеуле.
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