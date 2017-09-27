22 сентября сообщалось, что 37-летняя актриса попала в реанимацию с обширным кровоизлиянием в мозг после того, как упала у себя дома. Мать Юнниковой рассказала, что услышала громкий звук на кухне, а когда пришла туда, то нашла дочь без сознания. Медики предположили, что актрисы случился инсульт, в результате которого она потеряла равновесие, упала, сильно ударившись головой об угол стола, пишет "МК".
Юнникова была введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако медики помочь не смогли: актриса скончалась, не приходя в сознание, сообщает Life.
Наталья Юнникова родилась в Липецке. В 2001 году закончила Высший театральный институт имени Щепкина, затем вместе с мужем жила и работала в Израиле, где с 2001-го по 2006 год вела популярные развлекательные передачи на одном из местных телеканалов. Кроме того, она была сценаристом программы "Алые паруса" и соавтором программы "Недетские забавы", работала с крупными израильскими рекламными компаниями и в течение двух лет являлась лицом крупной косметической сети.
В 2007 году Юнникова вернулась в Россию и стала известна благодаря роли старшего лейтенанта Василисы Михайловой в телесериале "Возвращение Мухтара-2".
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