Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.
Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года.
Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью. Пока родственники не заявили о времени и месте прощания с Элиной Быстрицкой.
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