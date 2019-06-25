«О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — заявили в театре.
Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского. Она окончила филологический факультет Московского пединститута, а затем — Школу-студию МХАТ.
После окончания учебы в 1959 году Покровская была принята в труппу театра «Современник», в котором прослужила 45 лет. В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. На счету Покровской десятки ролей в театре и кино.
Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук — актеры Михаил и Никита Ефремовы.
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты (2)
Бывший украинский боксер Владимир Кличко был спасен с...
Алибасова заподозрили в инсценировке отравления химикатами (1)
В истории с отравлением музыкального продюсера Бари...
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство (10)
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд! (50)
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас (2)
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности
Сейм Литвы не разрешил привлечь к уголовной...
Грядут перемены: Сейм Литвы дал зеленый свет Программе здравоохранения Кепяниса (1)
Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы...