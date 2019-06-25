Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Покровская умерла 25 июня в Москве в возрасте 81 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Алла Покровская
© RIA / Scanpix

«О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — заявили в театре.

Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского. Она окончила филологический факультет Московского пединститута, а затем — Школу-студию МХАТ.

После окончания учебы в 1959 году Покровская была принята в труппу театра «Современник», в котором прослужила 45 лет. В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. На счету Покровской десятки ролей в театре и кино.

Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР, худруком «Современника» и МХТ Олегом Ефремовым. Ее сын и внук — актеры Михаил и Никита Ефремовы.

РИА "Новости"

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