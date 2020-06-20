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Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Ian Holm
Ian Holm
© Reuters / Scanpix

По словам агента, Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона. "Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать", — сказал представитель актера.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". Также он сыграл андроида в "Чужом" Ридли Скотта. В начале актерской карьеры блистал на театральной сцене и в 1965 году был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V.

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