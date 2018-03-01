Умер звезда сериала "Богатые тоже плачут"

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям", — сказано в сообщении.
В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
Сериал "Богатые тоже плачут" вышел в Мексике в 1979 году по одноименному роману Инес Родены.
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