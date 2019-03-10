По словам Рика, отец умер в окружении близких людей в Калифорнии.

Отмечается, что американский актер Джед Аллан известен как исполнитель роли СиСи Кэпвелла в мыльной опере «Санта-Барбара». Он играл эту роль с 1986-го по 1993 год. Также актер появился в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210».

1 марта ему исполнилось 84 года.