Скончался известный 84-летний актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телевизионной саге «Санта-Барбара». Об этом сообщает TVLine со ссылкой на его сына Рика Брауна.
По словам Рика, отец умер в окружении близких людей в Калифорнии.
Отмечается, что американский актер Джед Аллан известен как исполнитель роли СиСи Кэпвелла в мыльной опере «Санта-Барбара». Он играл эту роль с 1986-го по 1993 год. Также актер появился в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210».
1 марта ему исполнилось 84 года.
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