Умер знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro.
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Причины смерти легендарного модельера неизвестны. По данным французской прессы, Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие последние несколько недель. Он был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник, 19 февраля.

Карл Отто Лагерфельд родился в Гамбурге в семье шведа и немки. Он прославился благодаря сотрудничеству с модными домами Chanel, Chloe, Fendi. Лагерфельд изобрел моду на юбки-шорты и мини-юбки.

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