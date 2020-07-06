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Эннио Морриконе известен главным образом как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.
Ennio Morricone
Ennio Morricone
© AFP / Scanpix

Знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщили итальянские СМИ в понедельник, 6 июля. Музыкант скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме от последствий травмы, полученной при падении.

Морриконе известен в первую очередь как автор музыки для кино и телевидения. Он написал саундтреки более чем к 400 фильмам и телесериалам. В 1988 году Морриконе был удостоен премии "Грэмми" за музыку к фильму "Неприкасаемые".

Эннио Морриконе - девятикратный лауреат итальянской кинопремии "Давид ди Донателло". Среди его наград - три "Золотых глобуса", два "Оскара" и "Золотой орел". В числе его работ - саундтреки к фильмам "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Профессионал", "Легенда о пианисте", "Омерзительная восьмерка".

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Deutsche Welle
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