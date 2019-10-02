Причина смерти пока не уточняется. В сентябре артист признался, что у него обнаружили острую лейкемию. Он заявил, что начал лечение в одной из больниц Праги.
Карела Готта прозвали королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Он также получил признание в Советском Союзе и записывал песни на русском языке. Готт — один из самых успешных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 1950-х.
Несколько лет назад у Готта обнаружили рак лимфатической системы. Он на некоторое время оставил эстраду из-за лечения, вернувшись на сцену в 2017-м.
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