Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Сын основателя знаменитой сети отелей и дедушка Пэрис Хилтон ушел из жизни на 92-м году жизни.
Paris Hilton su seneliu Barronu Hiltonu
© Mavrixonline/Scanpix

В Лос-Анджелесе скончался владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation, созданного его отцом — основателем отелей Hilton — Конрадом Хилтоном. Сообщается, что Бэррон Хилтон умер от естественных причин в возрасте 91 года.

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”Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он жил жизнью великих приключений и исключительных достижений”, — говорится в заявлении его сына Стивена М. Хилтона, который возглавляет фонд.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена уходом из жизни своего деда. ”Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений”, — написала она.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 году. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, но отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

РБК
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