Умер солист американской рок-группы The Cars Рик Окасек

Солист американской рок-группы The Cars Рик Окасек скончался в своем доме на Манхэттане в возрасте 75 лет, сообщает полицейский департамент Нью-Йорка со ссылкой на родственников музыканта.
Ricas Ocasekas
© Reuters / Scanpix

О причинах смерти певца не пока ничего не сообщается.

Группы The Cars была создана в Бостоне в 1976 году, ее основателями были Окасек и его университетский друг Бенджамин Орр.

Tha Cars начинали свою карьеру во времена расцвета так называемой "новой волны" 1980-х годов, их стиль отличался смешением различных музыкальных жанров, в том числе панка, арт-рока, гаражного рока и пауэр-попа.

В 1984 году вышел один из главных хитов группы - баллада Drive, которую канадское телевидение использовало в качестве музыкального сопровождения в документальном фильме о голоде в Эфиопии. В 1985 году композиция была исполнены на знаменитом благотворительном концерте Live Aid в Лондоне.

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Еще один хит группы - You Might Think - в 2016 году стал главной музыкальном темой популярного сериала "Безмозглые", а песня Moving in Stereo прозвучала в фантастическом сериала Netflix "Очень странные дела".

На пике популярности The Cars Окасек признавался в интервью New York Times, что он предпочитает спонтанность в своем творчестве и во время написания песен никогда не знает, что в итоге получится.

В конце 1980-х годов The Cars распались, и Окасек начал сольную карьеру; он также выступал продюсером таких групп, как Weezer, Bad Religion и No Doubt.

В 2011 году участники группы (кроме Орра, умершего в 2000 году) решили объединиться и записать свой последний студийный альбом Move Like This. В прошлом году The Cars попали в Зал славы рок-н-ролла.

Окасек был трижды женат и воспитывал шестерых сыновей. С 1989 года его супругой была американская актриса и модель Полина Поризкова.

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