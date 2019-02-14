Умер Сергей Захаров

68-летний Захаров умер, не дожив почти месяца до своего выступления в петербургском концертном зале у Финляндского вокзала.

Сергей Захаров был одним из самых популярных молодых исполнителей 1970-х в СССР. В 1975 году снялся в главной роли в комедии Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» вместе с Людмилой Гурченко.

В 1977 году артист был осужден за драку, полгода следствия провел в «Крестах», получил один год заключения.

В девяностых дал большой тур вместе с предвыборной кампанией Бориса Ельцина, после чего от переутомления перенес клиническую смерть.

Где состоится прощание с артистом и когда пройдут похороны, пока не сообщается.