Умер Сергей Захаров

68-летний Захаров умер, не дожив почти месяца до своего выступления в петербургском концертном зале у Финляндского вокзала.
Сергей Захаров был одним из самых популярных молодых исполнителей 1970-х в СССР. В 1975 году снялся в главной роли в комедии Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» вместе с Людмилой Гурченко.
В 1977 году артист был осужден за драку, полгода следствия провел в «Крестах», получил один год заключения.
В девяностых дал большой тур вместе с предвыборной кампанией Бориса Ельцина, после чего от переутомления перенес клиническую смерть.
Где состоится прощание с артистом и когда пройдут похороны, пока не сообщается.
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