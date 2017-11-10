В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга. Писатель сообщил в социальной сети "ВКонтакте" об отмене ряда концертов из-за "серьезнейшего недуга", а затем рассказал поклонникам о предстоящем курсе химиотерапии.

Лечиться он планировал в одной из клиник стран Балтии. Год назад артист был госпитализирован в Москве, после того как ему стало плохо во время концерта.

Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты в 90-е собирали полные аншлаги. Широкую известность он приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Наиболее известная тема его монологов - критика западного, в первую очередь американского образа жизни, мышления и культуры.

Задорнов был известен и своими зачастую нелепыми высказываниями в отношении стран Европы и Балтии. Несколько лет назад его не пускали в Египет, пытались лишить литовской визы. В начале 2014 года Задорнову запретила въезд на свою территорию Украина.

Уроженец Юрмалы, в прошлом году он довольно оскорбительно высказался в адрес стран Балтии.

«Евродурачки доказывают свои пугалки Крымом: мол, забрали Крым, постараются забрать и страны Балтии. Но Крым и Литва, Латвия, Эстония – это совершеннейшая разница.

Россия и себя-то еле-еле сейчас может прокормить, зачем же ей ещё эти три «гантели» нужны? Страны Балтии ничего не производят кроме гнойной агрессии по отношению к России. За это и получают евроденьги. Это единственный их качественный продукт – ненависть к русским. Всё остальное, даже то, что работало в советское время, погибло. Крым может сам себя обеспечивать, а эти страны – уже нет», — написал Задорнов в своем блоге.

Впрочем, сатирик критиковал и российскую власть, и Владимира Путина, а его представителя Дмитрия Пескова призывал снять дорогие часы: "Когда такие часы носишь, правду надо говорить".

В одном из интервью он также сказал, что не следует при жизни обожествлять президентов, а в России рейтинги накачиваются.

"Но рейтинги нашего президента начали падать. Ведь нет экономики. Рубль падает - почему? Да потому, что экономики не существует. Да вы вообще в своем уме, правители, кремлины? Вы вообще понимаете, что в стране происходит? Вы все списываете на американцев, на санкции, но и без этого все плохо".

В марте 2014 года Задорнов подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. После этого власти Латвии сообщили о возможном лишении сатирика вида на жительства в Юрмале, где он родился. Впоследствии латвийский МИД объявил, что не будет вносить Задорнова в список лиц, нежелательных для пребывания в стране.

В 2010 году вокруг Задорнова разгорелся скандал. В марте этого года Первый канал показал концертную программу сатирика, в которой он сравнил жительниц Владивостока с проститутками. Рассказывая о своем впечатлении от пребывания в этом городе, артист заявил: "Все женщины одеты как в пропиаренных глянцевых модных журналах. То есть все девушки во Владивостоке выглядят как проститутки. Я в 9 утра вышел из гостиницы. Я думал, что проститутки возвращаются с работы. А это, оказалось, приличные женщины идут на работу".

Главред владивостокской газеты "Народное вече" Мария Соловьенко сочла эти высказывания оскорбительными и подала в суд на Задорнова и Первый канал. Однако Останкинский суд Москвы отклонил иск журналистки о защите чести и достоинства.

Свой жизненный путь Задорнов завершил как православный христианин. Об этом на прошлой неделе сообщил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков, который соборовал писателя по просьбе его родных и друзей. За два месяца до этого сатирик побывал на исповеди в Казанском соборе Москвы.

Ранее Задорнов неоднократно публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере. "Да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", - говорил протоиерей Новиков, призывая помолиться за сатирика.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале, в Латвии. Окончил среднюю школу N10 в Риге. Высшее образование получил в Московском авиационном институте (МАИ). С 1974 года Задорнов начал публиковаться.

Задорнов - автор более десяти книг, в том числе сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный, безумный, безумный, мир", "Я люблю Америку".