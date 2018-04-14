Американский кинорежиссер Милош Форман умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.
Milošas Formanas
© Reuters / Scanpix

Форман известен такими фильмами как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Народ против Ларри Флинта", "Призрак Гойи".

За свою карьеру дважды становился обладателем премии "Оскар" за лучшую режиссуру (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался "Золотого глобуса".

Форман родился в 1932 году в Чехословакии, известность как режиссер получил в начале 1960-х, в 1968 году уехал в США.

Lenta.ru
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