Форман известен такими фильмами как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Народ против Ларри Флинта", "Призрак Гойи".

За свою карьеру дважды становился обладателем премии "Оскар" за лучшую режиссуру (в 1975 и 1984 годах), трижды удостаивался "Золотого глобуса".

Форман родился в 1932 году в Чехословакии, известность как режиссер получил в начале 1960-х, в 1968 году уехал в США.