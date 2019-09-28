Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
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"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", — сказал директор театра Ленком Марк Варшавер.

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