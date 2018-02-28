Умер режиссер бондианы Льюис Гилберт

Как сообщает РИА Новости, продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи в своем заявлении отметили, что Гилберт "внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, а также в серию фильмов про Бонда".
Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. С детства снимался в кино. Во время Второй мировой войны служил в отделе пропаганды ВВС Великобритании. Решил заняться режиссурой после знакомства с американским актером и режиссером Уильямом Кайли.
Гилберт был режиссером трех фильмов бондианы — "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979)". Был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.
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