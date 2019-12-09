Умер рэпер Juice WRLD

Рэпер Juice WRLD скончался на 22-м году жизни в чикагском аэропорту Мидуэй в воскресенье из-за вероятного сердечного приступа. Об этом сообщает TMZ.
Juice WRLD
© Scanpix

Как пишет издание, после рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой. Juice, чье настоящее имя Джарад Энтони Хиггинс (Jarad Anthony Higgins), перенес приступ во время прогулки по аэропорту. Он находился в сознании, когда его доставили в больницу, однако вскоре врачи объявили о смерти рэпера. Точная причина гибели пока не сообщается.

Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс. Успех сингла привлек внимание лейбла Interscope Records, который подписал с Джарадом многомиллионный контракт.

Сценический псевдоним Хиггинса был вдохновлен игрой хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в фильме "Авторитет" (англ. Juice) 1992 года.

Lenta.ru
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