Умер рэпер Juice WRLD

Как пишет издание, после рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой. Juice, чье настоящее имя Джарад Энтони Хиггинс (Jarad Anthony Higgins), перенес приступ во время прогулки по аэропорту. Он находился в сознании, когда его доставили в больницу, однако вскоре врачи объявили о смерти рэпера. Точная причина гибели пока не сообщается.
Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс. Успех сингла привлек внимание лейбла Interscope Records, который подписал с Джарадом многомиллионный контракт.
Сценический псевдоним Хиггинса был вдохновлен игрой хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в фильме "Авторитет" (англ. Juice) 1992 года.
Басков рассказал о страшной подавленности Ротару из-за травли (4)
Народный артист РФ Николай Басков на начавшейся в...
Иван Ургант в шутку задал свои вопросы Дмитрию Медведеву (8)
Иван Ургант в шутку «пообщался» с премьер-министром РФ...
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следователь по особо важным делам Следственного...
TOP новостей
Президент Литвы перед переговорами приветствует "амбицию Украины" добиваться мира и критикует РФ (31)
Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи...
Путин и Зеленский встречаются в Париже. Принесут ли переговоры мир в Донбасс? (31)
В понедельник в Париже пройдут переговоры лидеров...
После нового заявления Турции глава МИД Литвы говорит, что преград для оборонных планов нет (31)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что...
Ландсбергис: я не чувствую, что достоин "детских денег" (107)
В пятницу на ежегодной конференции политологов...
Главком ВС Литвы: cокращение оборонного бюджета на 10 млн евро скажется на боевой подготовке (7)
Сокращенное на 10 млн евро в откорректированном проекте...