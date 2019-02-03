О смерти Децла также сообщается на его официальной странице "ВКонтакте".

По информации "Известий", причиной смерти российского рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) стала остановка сердца, музыкант скончался после концерта в Ижевске, сообщил его концертный директор Павел Беленец.

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"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — сказал Беленец в комментарии "Известиям".

Толмацкому было 35 лет. Его первое большое выступление состоялось в 16 лет на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве. После этого он попал на обложку ноябрьского выпуска журнала "ПТЮЧ". В 2000 году вышел его первый альбом "Кто? Ты". Он входит в число самых продаваемых альбомов России.

Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью своего отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, работавшего с Децлом и далее.

Последний альбом Децла "Неважно кто там у руля" вышел в ноябре 2018 года.