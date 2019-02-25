"Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни", — сказал Венедиктов в понедельник. По его словам, умер Малашенко в Испании.
"Игорь добровольно ушел из жизни. Ужас и шок", — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Член федерального совета партии "Гражданская инициатива" Тимур Валеев, с которым Малашенко работал в избирательном штабе Ксении Собчак, подтвердил "Интерфаксу", что он покончил с собой. По его словам, в Испании, где это произошло, у Малашенко был дом. Валеев добавил, что информация о прощании и похоронах медиаменеджера будет известна позднее.
Журналистка Собчак подтвердила, что Малашенко свел счеты с жизнью. "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", — написала она в своем Telegram-канале.
В консульском отделе посольства РФ в Испании "Интерфаксу" сообщили, что испанская полиция пока не уведомляла российскую сторону о кончине Малашенко.
Ранее в понедельник о смерти Малашенко сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, он мог покончить с собой.
Позднее три источника "Ведомостей" подтвердили смерть Малашенко и сообщения о том, что он мог совершить самоубийство.
На прошлой неделе супруга Малашенко Божена Рынска писала на своей странице в фейсбуке, что он попал в неврологическое отделение больницы на фоне судебного процесса о разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Карьера Игоря Малашенко
Малашенко родился 2 октября 1954 года. С декабря 1991 года он работал на телевидении. Вместе с Владимиром Гусинским, Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал в 1993 году телекомпанию НТВ. С июля 1993 по декабрь 1997 года — президент, гендиректор ТОО "Телекомпания НТВ". С 1997 по 1998 год — генеральный директор "НТВ-Холдинга". С 1998 по 2000 год являлся первым заместителем председателя Совета директоров ЗАО "Медиа-Мост".
В 1996 году Малашенко принимал участие в избирательной кампании Бориса Ельцина
В начале 2000-х годов уехал за границу, с 2001 по 2009 год являлся гендиректором канала RTVi (бывшего NTV-International, до 2001 года служившего международной версией НТВ). Консультировал менеджмент украинского канала ТВi, оставался миноритарным акционером "Эха Москвы" и сайта Newsru.com. С 2010 года он снова стал посещать Россию, а весной 2012 года окончательно вернулся в страну.
Осенью 2017 года возглавил предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак на выборах президента в марте 2018 года, через несколько месяцев покинул ее штаб.
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