Умер певец Вилли Токарев

Свою популярность он обрел после эмиграции в США в середине 70-х. Там он работал разнорабочим, почтальоном и таксистом. В начале 80-х работал в нескольких русских ресторанах Америки, в 1989 приехал с концертами в СССР, где к тому времени уже набрал популярность.
В 90-е вернулся в Россию окончательно. Жил в Москве. В 2006 году стал почетным гражданином Таганского района.
Причина смерти артиста не уточняется.
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