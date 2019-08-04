Умер певец Вилли Токарев

Свою популярность он обрел после эмиграции в США в середине 70-х. Там он работал разнорабочим, почтальоном и таксистом. В начале 80-х работал в нескольких русских ресторанах Америки, в 1989 приехал с концертами в СССР, где к тому времени уже набрал популярность.

В 90-е вернулся в Россию окончательно. Жил в Москве. В 2006 году стал почетным гражданином Таганского района.

Причина смерти артиста не уточняется.