Умер отец Николая Баскова

Скончался отец эстрадного певца Николая Баскова. Об этом у себя в инстаграме сообщил артист Владимир Винокур.
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На своей странице Винокур опубликовал семейное фото Баскова, на котором певец запечатлен с отцом и матерью. Он выразил соболезнования Баскову и его матери Елене. «От меня и всей моей семьи соболезнования по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — настоящего полковника», — подписал кадр артист.

Отцу Баскова было 67 лет. Как сообщает издание «Вокруг ТВ», о смерти отца Басков узнал перед выходом на сцену на закрытии европейских молодежных игр в Минске. Он посвятил номер умершему папе.

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Причина смерти Виктора Баскова пока не раскрывается.

Gazeta.ru

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