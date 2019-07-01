Умер отец Николая Баскова

На своей странице Винокур опубликовал семейное фото Баскова, на котором певец запечатлен с отцом и матерью. Он выразил соболезнования Баскову и его матери Елене. «От меня и всей моей семьи соболезнования по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — настоящего полковника», — подписал кадр артист.
Отцу Баскова было 67 лет. Как сообщает издание «Вокруг ТВ», о смерти отца Басков узнал перед выходом на сцену на закрытии европейских молодежных игр в Минске. Он посвятил номер умершему папе.
Причина смерти Виктора Баскова пока не раскрывается.
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