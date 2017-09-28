Хефнер, которого журнал Time как-то назвал пророком гедонизма, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.
Как сообщили в Playboy Enterprises, Хефнер умер от естественных причин.
"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", - говорил Хефнер.
Буквально через некоторое время детище Хефнера становится самым продаваемым мужским журналом в мире.
Сам легендарный основатель популярного журнала считал себя вдохновителем сексуальной революции 1960-70-х годов.
"Я никогда не считал Playboy журналом о сексе, - говорил Хефнер в 2002 году в интервью Си-эн-эн. - Для меня он всегда был журналом об образе жизни, в которой секс является важной составной частью.
Кроме фотографий обнаженных моделей в журнале выходили серьезные интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Мартином Лютером Кингом, а также публиковались рассказы писателей, в частности Владимира Набокова, Курта Воннегута, Яна Флеминга, Станислава Лема, Стивена Кинга и других.
Playboy быстро стал знаковым брендом, а логотип в виде кролика с бабочкой на шее - знаменитым.
На пике популярности журнала, сделавшего ставку на публикации обнаженных моделей, тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 7 млн экземпляров. В последние годы, однако, тиражи журнала не превышали 800 тысяч.
Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции.
"Я никогда не повзрослею, - говорил 82-летний Хефнер в интервью Си-эн-эн. - Мне главное - оставаться молодым. Я еще давно решил, что возраст роли не играет, пока девушки... думают так же, мне хорошо".
Хефнер в последние годы любил устраивать пышные, шумные вечеринки в компании с юными моделями в особняках в Чикаго и Лос-Анджелесе, а свои успехи у женщин объяснял тем, что принимает виагру.
Четыре года назад Хефнер женился на одной из моделей Playboy Кристал Харрис, на 60 лет моложе него.
Кристал Харрис стала лицом журнала в декабре 2009 года.
Для Хефнера это был третий брак, тогда как Харрис замужем до этого не была. В 1949 году супругой Хефнера стала Мидфред Уильямс, а в 1989-м - Кимберли Конрад.
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