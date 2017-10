Умер один из создателей AC/DC Джордж Янг

"С болью в сердце мы объявляем о кончине нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", — говорится в сообщении.

Джордж Янг — брат Малькольма и Ангуса Янгов, основателей AC/DC. Он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива. Помимо этого, Янг играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats и писал тексты песен. Коллектив приобрел известность благодаря хиту Friday on My Mind.

Янги родились в Шотландии и переехали в Австралию в 1963 году. В 1964-м Джордж стал одним из создателей The Easybeats, а десять лет спустя Малькольм и Ангус основали AC/DC.