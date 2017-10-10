«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», — написал Гордон.

Жена Чумака Людмила подтвердила радиостанции «Говорит Яндекс» информацию о его смерти. «Всё, как там написано, так и есть. Вчера из жизни ушёл Аллан Владимирович», — сказала она.

В конце 80-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР. Во время телевизионных сеансов он «заряжал» воду, кремы, мази.

В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но набрал около трех процентов голосов. Он также является автором трех книг: «Тем, кто верит в чудо», «Исцеление судьбы», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».