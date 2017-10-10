«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет», — написал Гордон.
Жена Чумака Людмила подтвердила радиостанции «Говорит Яндекс» информацию о его смерти. «Всё, как там написано, так и есть. Вчера из жизни ушёл Аллан Владимирович», — сказала она.
В конце 80-х годов Чумак стал одним из самых известных целителей в СССР. Во время телевизионных сеансов он «заряжал» воду, кремы, мази.
В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но набрал около трех процентов голосов. Он также является автором трех книг: «Тем, кто верит в чудо», «Исцеление судьбы», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».
Умер один из самых известных целителей СССР Аллан Чумак (3)
В Москве в возрасте 82 лет умер целитель и экстрасенс...
ФОТО: Наряд Мелании Трамп вызвал дискуссии о приличиях первой леди (8)
В последние пару месяцев у первой леди США, похоже,...
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой (7)
Леонид и Нина Куравлевы прожили вместе 54 года. В 2012 году...
Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса (3)
Ведущая, актриса и певица Анфиса Чехова рассказала о...
Рената Литвинова пригрозила засудить СМИ, "женивших" ее на Земфире (3)
Актриса и режиссер Рената Литвинова возмутилась...
TOP новостей
Зингерису не удалось получить большинство голосов на выборах главы ПАСЕ (28)
Литовский парламентарий, консерватор Эмануэлис...
Налог на сахар в Литве: этим все не закончится (26)
Налог на сахар, или желание политиков обложить налогам...
Департамент миграции Литвы пересмотрит решение об убежище журналисту из России (4)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) во вторник...
Президент Литвы: "Газпром" должен компенсировать завышенную цену на газ (127)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
Парламент обещает укрепить семьи: кого будут поддерживать, не знают и сами (7)
В парламенте Литвы проталкивают принятие закона об...