Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил в своем "Фейсбуке" директор группы Алексей Кан. Музыкант жил в подмосковном Фрязине.

Группа "Високосный год" основана в 1990 году. В конце девяностых-начале нулевых группа стала известна по песням "Метро", "Лучшая песня о любви", а также "Тихий огонек", которая звучала в сериале "Дальнобойщики" на телеканале НТВ.

В 2000 году группа выступила в программе "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, после чего получила всенародную известность. После 2002 года в эфире радиостанций звучали песни "Кино", "Приносящий удачу" и "Кто здесь", также ставшие известными. Группа выступала на "Песне года" и в других шоу.

После 2004 года группа стала менее творчески активной, новые песни практически перестали выходить. В 2006 году группа начала гастролировать. В 2014-м "Високосный год" в первый и, как пишет Алексей Кан, в последний выступила на фестивале рок-музыки "Нашествие".