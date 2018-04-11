Умер композитор Тончо Русев, автор первых хитов Филиппа Киркорова

Помимо Киркорова, Тончо Русев также писал песни для Софии Ротару и для болгарских исполнителей. О смерти Русева Филипп Киркоров сообщил в своем Instagram.

"Печальная весть только что ко мне прилетела из Болгарии — не стало Великого Болгарского композитора — Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность — "Синдбад-Мореход"... "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году — "ТЫ, ТЫ, ТЫ"! Спасибо, дорогой Тончо!", — написал он.