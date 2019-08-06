Умер народный артист России, композитор Сергей Березин. Об этом написала на своей странице в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Ему был 81 год. Причина смерти не уточняется.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля Пламя. Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя.
"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", — говорится в посте.
Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973 году он начал работать в вокальном-инструментальном ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова, а в 1975 году создал группу "Пламя". Он был автором таких песен, как "Снег кружится", "Всюду только ты", "Осень", "Может, я тебя выдумал" и "Золотые шары". Композиции Березина входят в репертуар таких артистов, как Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. Кроме того, он писал музыку для фильмов "Семейный ужин", "Адель", "Пирожки с картошкой" и "Крик в ночи".
Умер композитор Сергей Березин. Он написал песню "Снег кружится"
Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская.
Родные Жанны Фриске вернули все собранные на ее лечение деньги (1)
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям...
ФОТО: Анфиса Чехова выгуляла сексуальный купальник ради мужчин
Российская телеведущая Анфиса Чехова , известная...
TOP новостей
За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)
Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...
Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (112)
Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...
В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)
Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...
В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (43)
В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...
Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)
Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...