Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни.
Franco Zeffirelli
© Vida Press

В его фильмах снимались такие звезды, как Элизабет Тейлор (лента "Укрощение строптивой", 1967 год).

Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, его состояние в последние месяцы ухудшилось, уточняют итальянские СМИ.

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