Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни.
В его фильмах снимались такие звезды, как Элизабет Тейлор (лента "Укрощение строптивой", 1967 год).
Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, его состояние в последние месяцы ухудшилось, уточняют итальянские СМИ.
Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл
Автор книги о британском принце Гарри и его королевской...
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на...
Медовый месяц? Лазарев с мужчиной спешно покидает Россию (2)
Певца Сергея Лазарева, чьи фотографии со свадьбы...
Муж Ксении Бородиной поделился секретами взаимоотношений с женщинами
Курбан Омаров опубликовал отрывок из своей книги.
TOP новостей
В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (11)
Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...
Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (26)
Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...
Жительница Вильнюса не выдержала: люди на самокатах ездят кошмарно (3)
"Люди на самокатах в городе ездят кошмарно", - в письме...
Получив букет опасных явлений, Литва не сможет оправиться: предсказывают новые вызовы (9)
Если бы в течение следующих нескольких дней не было...
Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (10)
В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...