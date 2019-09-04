Умер фэшн-фотограф Питер Линдберг, положивший начало эре супермоделей

Линдберг был одним из самых влиятельных современных художников, отметившимся сотрудничеством с такими крупными изданиями, как Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar и многими другими. Он работал в рекламе и фэшн-съемке и отдавал предпочтение черно-белым снимкам.
"Питер Линдберг был по-настоящему великим фотографом. Его творческий взгляд сформировал целую фэшн-индустрию. Его художественные образы, в которых сочетаются элегантность и романтика, уникальны. Он был одержим удивительным и редким даром рассказа историй", - написала в журнале Harper's Bazaar главный редактор издания Жюстин Пикарди.
В сентябре его фотографии появились на обложке британской версии журнала Vogue. В качестве приглашенного редактора над ним поработала супруга принца Гарри Меган. На обложку номера вместо топ-моделей попали 15 женщин, совершивших прорыв в разных областях. Среди них - премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская школьница-активистка экологического движения Грета Тунберг, актрисы Сельма Хайек, Джейн Фонда и звезда сериалов - трансгендер Лаверна Кокс, а также адвокаты, балерина, писательница и несколько топ-моделей.
Линдберг рассказал фэшн-изданию, что съемки фотографий с обложки проходили на трех континентах. Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул отметил умение фотографа увидеть прекрасное. "Питер видит красоту в реальных людях, в реальных ситуациях. С ним все чувствуют себя великолепно", - сказал он.
Питер Линдберг родился в 1944 году на территории Польши, оккупированной Германией. В подростковом возрасте он занимался оформлением магазинных витрин в Дуйсбурге. Получив известность в Германии в качестве фотографа, он начал работать на журнал Stern.
В 1990 году он сделал фотографию для британской версии Vogue, запечатлев молодых моделей Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Считается, что эта фотография дала начало эре супермоделей.
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7 Era-Defining Peter Lindbergh British Vogue Covers (written by @benknightevans) - JANUARY 1990 One of the most iconic covers in British Vogue's 103-year history, the magazine's first issue of the 1990s set the tone for the decade. Coming after the big hair and overt glamour of the Eighties, its undone influence extended beyond fashion into popular culture when George Michael took Naomi, Linda, Tatjana, Christy and Cindy from their Giorgio di Sant'Angelo tops and Levi's jeans from SoHo in Manhattan to various states of undress in his legendary Freedom! '90 music video. The circle was made complete as three of the quintet of quintessential supermodels sauntered down Gianni Versace's autumn/winter 1991 catwalk lip synching to Freedom! '90, committing every contributor firmly to fashion folklore. - #LindberghStories #BritishVogue #fromthevault
Фотограф принимал участие в создании календаря Pirelli - в 1996, 2002 и 2017 году. За 50-летнюю историю календаря он единственный фотограф, работавший над ним три раза.
Линдберг пытался показать естественную красоту, используя минимум косметики на моделях и не ретушируя свои снимки.
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Penélope Cruz, Madrid, 2019 #LindberghStories #PenélopeCruz #2bmanagement
"Красота говорит о личности, об убежденности быть самой собой и о собственной чувствительности - именно так я определяю современную женщину", - сказал Линдберг на одной из пресс-конференций.
Умер фэшн-фотограф Питер Линдберг, положивший начало эре супермоделей
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