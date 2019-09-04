Умер фэшн-фотограф Питер Линдберг, положивший начало эре супермоделей

Линдберг был одним из самых влиятельных современных художников, отметившимся сотрудничеством с такими крупными изданиями, как Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar и многими другими. Он работал в рекламе и фэшн-съемке и отдавал предпочтение черно-белым снимкам.

"Питер Линдберг был по-настоящему великим фотографом. Его творческий взгляд сформировал целую фэшн-индустрию. Его художественные образы, в которых сочетаются элегантность и романтика, уникальны. Он был одержим удивительным и редким даром рассказа историй", - написала в журнале Harper's Bazaar главный редактор издания Жюстин Пикарди.

В сентябре его фотографии появились на обложке британской версии журнала Vogue. В качестве приглашенного редактора над ним поработала супруга принца Гарри Меган. На обложку номера вместо топ-моделей попали 15 женщин, совершивших прорыв в разных областях. Среди них - премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская школьница-активистка экологического движения Грета Тунберг, актрисы Сельма Хайек, Джейн Фонда и звезда сериалов - трансгендер Лаверна Кокс, а также адвокаты, балерина, писательница и несколько топ-моделей.

Линдберг рассказал фэшн-изданию, что съемки фотографий с обложки проходили на трех континентах. Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул отметил умение фотографа увидеть прекрасное. "Питер видит красоту в реальных людях, в реальных ситуациях. С ним все чувствуют себя великолепно", - сказал он.

Питер Линдберг родился в 1944 году на территории Польши, оккупированной Германией. В подростковом возрасте он занимался оформлением магазинных витрин в Дуйсбурге. Получив известность в Германии в качестве фотографа, он начал работать на журнал Stern.

В 1990 году он сделал фотографию для британской версии Vogue, запечатлев молодых моделей Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Считается, что эта фотография дала начало эре супермоделей.

Фотограф принимал участие в создании календаря Pirelli - в 1996, 2002 и 2017 году. За 50-летнюю историю календаря он единственный фотограф, работавший над ним три раза.

Линдберг пытался показать естественную красоту, используя минимум косметики на моделях и не ретушируя свои снимки.

"Красота говорит о личности, об убежденности быть самой собой и о собственной чувствительности - именно так я определяю современную женщину", - сказал Линдберг на одной из пресс-конференций.