Умер барабанщик "Машины времени"

В ночь на 16 июня скончался перкуссионист группы "Машина времени" Сергей Остроумов.
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Об этой новости у себя в фэйсбуке сообщил пресс-атташе группы Антон Чернин.

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