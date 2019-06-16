Умер барабанщик "Машины времени"

В ночь на 16 июня скончался перкуссионист группы "Машина времени" Сергей Остроумов.
Об этой новости у себя в фэйсбуке сообщил пресс-атташе группы Антон Чернин.
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