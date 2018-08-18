Зиновьев в течение продолжительного времени боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Последние пять лет он практически не мог ходить.
Николай Зиновьев — автор более двухсот песен и восьми сборников стихотворений. Его сочинения попали в репертуар таких исполнителей, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, София Ротару и Иосиф Кобзон.
В частности, поэт написал такие хиты, как "Паромщик", "Только ты", "Две свечи", "Казанова" и "Красная стрела".
Умер автор хитов Пугачевой, Киркорова, Лещенко, Кобзона и Леонтьева
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