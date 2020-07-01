Умер актер Виктор Проскурин

«Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация», — заявила она.

О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин. «Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин», — написал он.

В разговоре с РБК супруга актера также отметила, что пока не может точно сказать, когда и где будет проходить церемония прощания с артистом.

«Либо завтра вечером, либо в пятницу, скорее всего — в доме кинематографистов», — заявила РБК жена актера Ирина Хонда.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов («Выйти замуж за капитана»), братья-близнецы Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом «За вклад в культуру».