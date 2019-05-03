Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в "Звездных войнах". Семья Мейхью написала в его твиттере, что актер умер вечером 30 апреля. Питеру Мейхью было 74 года.
Kadras iš filmo "Žvaigždžių karai", Čiubaka


Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды "Звездных войн". В 2005 году он снова исполнил роль вуки в "Мести Ситхов".

В "Пробуждении силы" (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде "Последние джедаи" (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Angry Birds станут героями "Звездных войн" (видео)

Студия Rovio выпустит серию Angry Birds, посвященную киносаге...

Умер автор персонажей "Звездных войн"

В США в возрасте 82 лет умер один из самых прославленных...

Знаменитости

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки...

Семен Слепаков - о Зеленском, Ленине и особенностях сатиры на Украине и в России

Юморист, продюсер, автор-исполнитель песен, резидент...

ФОТО: Звезда киносаги о Гарри Поттере снялась в рекламе купальников из пластиковых бутылок

Вы помните рыженькую Джинни из киносаги о Гарри...

Роналду купил новый суперкар за 11 миллионов евро (2)

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану...

Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов "Голоса" (8)

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла...

TOP новостей

Последние рейтинги перед президентскими выборами в Литве: смена лидера (184)

Последние рейтинги компании Spinter tyrimai перед первым...

У кого в Литве самая высокая зарплата: миф, что это программисты (20)

Небольшой литовский рынок диктует свои условия:...

Ландсбергис оценил заявление правящих и назвал ошибку Карбаускиса (7)

"Я видел нервного, злого человека", - сказал лидер...

Погода: настанут по-настоящему холодные дни (2)

В нашем регионе задержится холодная и влажная масса...

Премьер Литвы пообещал продать свой дом европарламентарию за объявленную стоимость (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...