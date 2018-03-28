"Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное..." — написал Олешко.

Анофриеву было 87 лет.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно". Он также озвучил мультфильмы "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".